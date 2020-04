O deputado Roberto Duarte (MDB) protocolou nesta terça-feira, 14, à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, informações relacionadas ao valor total que o Estado do Acre recebeu do Governo Federal para combate ao Covid-19, principalmente para atender às necessidades da área de Saúde, além da discriminação dos gastos com esse dinheiro.

O emedebista solicita ainda a discriminação de Empresas contratadas nesse período para auxiliar no combate ao Covid-19 com informações que incluem Nome Fantasia, Nome Jurídico com CNPJ, Número do Contrato e valor, Tipos de serviços prestados por estas empresas e a Forma de contratação.

“Precisamos fiscalizar todo dinheiro que está vindo para o nosso Estado e saber qual o valor real que chegou ao Acre e principalmente como esse dinheiro está sendo investido, como está sendo contratado, quais empresas estão sendo contratadas. Precisamos tratar tudo com muita transparência, pois até o momento não estou vendo as coisas desta forma. Quando a Aleac fez o decreto legislativo eu fiz uma emenda que não foi aprovada pelos deputados, que incluía uma comissão de deputados para essa fiscalização em específico”, argumentou o deputado.