Gilson Amorim

Até agora, 10 dos 22 municípios acreanos não registraram casos confirmados de coronavírus, segundo o boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde.

O Estado registra ainda 75 novos casos de infecção pelo novo coronavírus no Acre, nas últimas 24 horas. Portanto, o número de contaminados subiu de 658 para 733, nesta segunda-feira, 4. O número de mortos saltou de 25 para 28. As informações são do Departamento de Vigilância em Saúde, da Sesacre.

No estado o município que apresenta a maior preocupação no momento é Plácido de Castro: são 41 infectados.

Os municípios que não apresentaram até o momento nenhum caso da covid-19 são:

Brasileia, Capixaba, Epitaciolândia, Manuel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Jordão.

Os outros doze municípios acreanos apresentaram casos confirmados do coronavírus: Acrelândia (15), Assis Brasil (1), Bujari (2), Cruzeiro do Sul (9), Feijó (1), Mâncio Lima (3), Plácido de Castro (41), Porto Acre (2), Rio Branco (567), Senador Guiomard (6), Tarauacá (2) e Xapuri (9).

