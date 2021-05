Dono de lotérica procura ganhador de R$ 37 milhões da Mega-Sena em RO e diz: ‘Sortudo pode nem saber’

Nova Brasilândia D’Oeste (RO), município com 20 mil habitantes, ficou nesta quarta-feira (5) sob a expectativa de saber quem é o mais novo milionário da cidade. Isso porque na noite de terça-feira (4) uma aposta feita na única lotérica local acertou as seis dezenas do concurso 2.368 da Mega-Sena e levou sozinha o prêmio de R$ 37.429.107,24.