Casa Lotérica de Xapuri fecha as portas pela segunda vez por infecções por Covid-19

Único estabelecimento do ramo em Xapuri, a casa lotérica Globo da Sorte voltou a fechar as portas para o atendimento ao público nesta quarta-feira, 5, por conta de as três funcionárias que trabalham no local terem testado positivo para a Covid-19.

O mesmo fato já havia ocorrido em setembro do ano passado, quando a casa lotérica foi obrigada a interromper temporariamente o funcionamento em razão da contaminação de funcionários e como medida preventiva contra a disseminação da doença.

A reportagem conversou com uma das funcionárias contaminadas. Ela informou que tem alguns sintomas da doença, mas que se recupera em casa. Sobre a reabertura da lotérica, ela explicou que vai depender de quando as altas médicas forem concedidas.

O fechamento representa um grande problema para a cidade, que não dispõe de agência da Caixa. Durante o período em que o atendimento estiver suspenso, a alternativa mais viável para os usuários dos serviços será se dirigir ao município de Brasiléia.

A casa lotérica de Xapuri é um dos lugares de maior movimentação da cidade, assim como as agências bancárias, onde comumente as pessoas se aglomeram em busca do atendimento ali prestado.

Xapuri é o município com o maior número de casos de Covid-19 na regional do Alto Acre e o terceiro em incidência da doença no estado. Já são quase 3 mil casos da infecção pelo coronavírus com o registro de 32 mortes em decorrência da doença.

