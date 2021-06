Sem apoio, acreano improvisa treinos a céu aberto para disputar torneio internacional de boxe

Por Kelton Pinho

O pugilista Leandro Cavalcante precisou superar as dificuldades para conseguir confirmar participação em torneio internacional de boxe, que será disputado no próximo sábado (19), em Cobija, na Bolívia. Sem apoio de patrocinadores, o acreano usa espaços a céu aberto em Rio Branco (AC), para se preparar antes de entrar no ringue.

Desempregado aos 24 anos, Leandro é um daqueles que veem no esporte uma oportunidade de mudar de vida, mas enfrenta dificuldades. O treinador Cleicimar de Araújo é o único apoio do pugilista. É ele quem planeja a rotina treinos e disponibiliza materiais básicos como luvas e aparador de socos, por exemplo.

– Nós estamos sem academia. A gente treinava na academia do professor (treinador), mas por causa das dificuldades da pandemia teve que fechar. Nós estamos treinando ao ar livre mesmo, onde tiver um espaço nós estamos treinando, não tem canto específico – revela. – É no quintal de casa, no quintal da casa dele. Tem um limpão (terreno baldio) perto de casa, um espaço bem grande, aí a gente treina. Pracinha, campo, quadra, onde tiver espaço a gente tá treinando – completa o pugilista. Leandro Cavalcante pratica Artes Marciais Mistas (MMA) há mais de seis anos e tem experiência lutando jiu-jítsu e kung-fu. No boxe, ele tem 50% de aproveitamento em competições oficiais, sendo uma vitória e uma derrota. Para este torneio na Bolívia, o pugilista foi convidado no início de maio e teve menos de 40 dias de preparação. Leandro vai lutar contra o boliviano José Luiz, na categoria peso leve até 65kg. Apesar de ter intensificado os treinamentos nos últimos dias, o tempo de preparação não foi o ideal. Mesmo assim, ele espera conseguir um bom resultado. – Minha expectativa é ir, dar o melhor de mim e conseguir a vitória, que é o mais importante – destaca.

Diante das dificuldades enfrentas, o pugilista conta que precisa de apoio para uma suplementação ideal, academia, além de recursos para compra de materiais próprios para treinamentos .

– Tudo isso seria bom para o treino, para meu desenvolvimento – afirma.