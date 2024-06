Dólar fecha a R$ 5,40 e Ibovespa cai 1,40%, com risco fiscal após fala de Lula

O dólar voltou a disparar na sessão desta quarta-feira (12) e encerrou o dia em alta de 0,86%, a R$ 5,407. É o maior patamar de fechamento da moeda americana desde 4 janeiro de 2023. Mais cedo, havia atingido máxima de R$ 5,43.

O Ibovespa, principal referência da B3, até chegou a subir pela manhã, mas perdeu fôlego ao longo do pregão e encerrou em baixa de 1,40%, aos 119.936,02 pontos.

A aumento da percepção de risco do mercado ocorreu após falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por um possível processo de “fritura” do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com devolução da MP do PIS/Cofins pelo Senado.

Investidores também acompanharam a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA, que manteve a taxa de juros americana na faixa entre 5,25% e 5,50% ao ano, em decisão unânime que veio em linha com as expectativas do mercado.

No cenário doméstico, investidores acompanharam o discurso de Lula na abertura do Fórum de Investimentos Prioridade 2024, promovido pelo Instituto da Iniciativa de Investimentos Futuros (FII Institute), no Rio de Janeiro (RJ). Na ocasião, o presidente destacou que o governo está “colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal”, mas que “não consegue discutir economia sem colocar a questão social na ordem do dia”.

Outra preocupação dos investidores no dia envolveu um possível isolamento de Haddad, após o Senado Federal devolver na noite de terça-feira (11) a Medida Provisória (MP) que restringia a compensação de créditos do PIS/Cofins em contrapartida à perda de arrecadação com a desoneração da folha de pagamentos. A medida poderia aumentar a receita federal em R$ 29,2 bilhões.

“A devolução acaba representando uma derrota para Haddad”, afirma Christian Iarussi, especialista em mercado de capitais e sócio da The Hill Capital. “E basicamente isso acaba levando a uma desconfiança dos investidores de maneira geral em relação ao conflito de gastos. Eu acho que não é muito o que o investidor e nem o mercado estão querendo ver agora”, complementa.