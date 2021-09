Diretora do Depasa garantiu a prefeito ampliação de rede de água em Assis Brasil

O prefeito do município de Assis Brasil, Jerry Correia (PT) esteve na manhã desta quarta-feira, 1, em reunião com a diretora geral do Depasa, Waleska Bezerra para tratar da ampliação da rede de água do município.

Segundo a secretária, em breve a equipe do Depasa irá fazer uma visita técnica para avaliar o projeto.

“Em breve iremos pessoalmente ao município com a equipe técnica cuidar dos detalhes da execução do projeto que é um sonho dos moradores”, disse a diretora Waleska Bezerra.