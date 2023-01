Direção Geral aguarda comunicado de polícia rondoniense para falar sobre caso de policial preso por tráfico

Réu recorreu pedindo absolvição, mas pedido foi negado pelo Colegiado da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC)

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) manteve a condenação de réu pela prática dos crimes de estupro e roubo majorado. Dessa forma, o homem deve cumprir onze anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias multa.

O réu entrou com recurso pedindo absolvição contra a sentença do 1º Grau, mas seu pedido foi negado. A relatora do caso foi a desembargadora Denise Bonfim, que negou o pedido de reformar a sentença. A magistrada registrou que os crimes foram comprovados, por isso, é impossível falar em absolvição.

Caso

Conforme os autos, o réu assaltou estabelecimentos comerciais e pessoas sendo que, em um dos locais, obrigou mediante grave ameaça, funcionárias no estabelecimento a tirarem as roupas e praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra as vítimas. Segundo consta no processo, o homem ainda fez outras vítimas, roubando diversos itens, como: aparelhos de celulares, dinheiro, relógios e motocicleta. Por isso, foi condenado.

Participaram do julgamento do caso, negando à unanimidade os pedidos do réu, os desembargadores: Denise Bonfim (relatora), Samoel Evangelista e Laudivon Nogueira.

