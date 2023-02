Dezenas de pais dormem ao relento para tentar conseguir uma vaga em escola de Epitaciolândia

Nesta segunda-feira (13), agentes da Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, coordenados pelo titular delegado Gustavo Neves, por meio da equipe de investigação chefiada pelo Inspetor Investigador Eurico Feitosa, prendeu em flagrante R.L. da C., de 39 anos de idade, após ter sido flagrado portando ilegalmente munições .22 e ter em sua casa dois rifles do mesmo calibre.

Conforme investigação, R.L. da C. ainda é suspeito de praticar furto de gado no município de Xapuri. Os investigadores localizaram R.L da C. em um estabelecimento comercial no bairro Constantino Melo Sarkis, onde foi encontrado em seu poder 16 cartuchos calibre .22 e em seguida os policiais conseguiram apreender mais duas armas de fogo que foram adaptadas para calibre .22.

Em 2014 R.L da C. foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na cidade de Xapuri e passou 7 anos no presídio em Rio Branco-Acre e encontrava-se no regime semiaberto.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários