Detran realiza mutirão de atendimentos em Brasileia

Com o objetivo de contemplar a demanda reprimida da população da fronteira, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) realiza mutirão de atendimentos, sem necessidade de agendamento, para serviços de veículos, habilitação e multas, de 25 a 27 de outubro no município de Brasileia.

A ação será realizada das 8h às 16h, na 6ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Brasileia, situada na Rua 12 de Outubro, 635, Três Botequins. A atividade pretende contemplar a população dos municípios de Brasileia e Epitaciolândia.

“O objetivo do mutirão é de facilitar a vida do cidadão, estamos trabalhando para colocar os serviços do órgão de trânsito à disposição da sociedade”, afirma a presidente da autarquia, Taynara Martins.

Ainda vale ressaltar que só será possível adentrar ao local de atendimento se a pessoa estiver atendendo todas as regras de segurança necessárias para a prevenção da Covid-19.