Sejusp capacita policiais brasileiros e bolivianos no combate a fraudes veiculares

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Prefeitura de Epitaciolândia, promove, nos dias 20 e 21 deste mês, a 1ª Oficina sobre enfrentamento às fraudes veiculares na cidade de Epitaciolândia

O objetivo do evento é capacitar profissionais da segurança pública na região do Alto Acre no que diz respeito à adulteração de veículos, no intuito de recuperar os veículos que são furtados e roubados.

Participam da oficina integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Gefron e agentes da Polícia Boliviana