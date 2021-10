Detran e Prefeitura de Brasileia discutem ações para melhoria do trânsito

A presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran), Taynara Martins, reuniu-se nesta quarta-feira, 27, com a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, para planejar ações de melhorias para a sinalização de trânsito do município.

“A vinda do Detran a nossa cidade nos traz alento pois, tratamos de vários assuntos, um deles foi modernização da sinalização do trânsito da cidade que requer uma atenção especial, tendo em vista que somos uma cidade gêmea, de fronteira e temos um grande fluxo de veículos circulando”, ressaltou a prefeita, Fernanda Hassem.

A reunião também serviu para tratarem sobre a construção da sede do Detran, que inicia em breve, já que a autarquia está com o orçamento garantido de 3 milhões de reais.

“A construção é um passo importante para o município e a concretização do compromisso firmado entre o governo do Acre e os municípios. Além disso, é um grande presente para a população de Brasileia, pois queremos atendê-los com mais qualidade e conforto”, reforça a presidente da autarquia, Taynara Martins.

Brasileia é um município brasileiro localizado no sul do estado do Acre. Sua população, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020, é de 26.702 habitantes.