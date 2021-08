Desportistas veteranos de Brasiléia promovem encontro de futsal em setembro

Um grupo de amigos capitaneado pelo esportista Nokin Gurgel e o Doutor Ruizinho, resolveram realizar um grande encontro entre desportivas que já estão acima dos 40 e 50 anos na cidade de Brasiléia.

O evento está marcado para acontecer no dia 11 de setembro, no ginásio de esportes Eduardo Lopes Pessoa, a partir das 10 horas. A intenção é reunir amigos amantes do esporte que já jogaram em times nas décadas de 80, 90 ou antes.

Segundo Nokin, “…este evento é para podermos reunir amigos de velhas datas, para brincar e nos divertir. Estamos contando com a participação dos times Dharma e Juventude”, destacou.

Esse jogo parte da iniciativa da amizade de longas datas e tem como objeto, fazer o reencontro de amigos que estão fora da regional. Após o dito campeonato, os amigos irão se reunir para comemorar o encontro.