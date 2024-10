Desembargadora Eva Evangelista coordenará ações sociais do TJAC

A magistrada, que antes da aposentadoria já atuava ativamente na coordenação de iniciativas sociais, passará a trabalhar em uma sala no Palácio da Justiça, entregue nesta sexta-feira, 27.

A desembargadora Eva Evangelista, mesmo antes de se aposentar no último dia 10, já coordenava diversas iniciativas do Poder Judiciário acreano na área social, tendo viajado para todos os municípios do Estado com essas ações, inclusive, indo até locais de difícil acesso, aldeias e comunidades ribeirinhas, levando ações de inclusão e cidadania. Agora, a magistrada continuará sendo a referência da Justiça acreana na área e o espaço de trabalho será no Centro de Rio Branco, no Palácio da Justiça.

Pinturas de dois artistas plásticos do Acre, Rivasplata e Jofrannas, charge jornalística, miniaturas de uma poronga e de uma casa de seringueiro, confeccionada em borracha. Esses são detalhes da decoração que revelam elementos da cultura acreana e preenchem o seu novo espaço de trabalho, entregue nesta sexta-feira, 27, pela presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Regina Ferrari.

A sala é no Palácio da Justiça e, como explicou a desembargadora aposentada, está localizada em frente do seu antigo gabinete, quando o Palácio era onde ficava todo o Tribunal de Justiça. Agora, após 49 anos de serviços prestados ao Judiciário acreano e com a aposentadoria ocorrida no último dia 11 de setembro, Eva Evangelista retorna para liderar as iniciativas sociais do TJAC.

O Judiciário acreano desenvolve diversas ações sociais indo além da função jurisdicional prevista e atuando ativamente no enfrentamento das desigualdades e problemas que atingem a população. Projeto Cidadão, Justiça Comunitária, Abraçando Filhos, Mediação de Conflitos nas Escolas são exemplos de programas e projetos que tem objetivo de promover justiça e cidadania.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários