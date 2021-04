O deputado estadual reuniu-se na manhã de sexta-feira, 146, com a presidente do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa), Waleska Dessoti. Na oportunidade, o democrata solicitou a gestora melhorias na rede de abastecimento de água no Polo Pantanal e Jequiá, em Xapuri.

“Água é vital para o ser humano. Nesse sentido busquei essa conversa com a presidente do Depasa para pedir uma atenção especial aos Polos Pantanal e Jequiá. A rede de abastecimento naquelas localidades não proporciona água de qualidade, sendo, portanto, necessária melhorias no local e com urgência. Não podemos deixar as famílias desses dois polos desassistidas”, disse o deputado ao pontuar ainda que na próxima semana uma equipe do Depasa estará se deslocando ao município.

“A presidente do Depasa, Walseka Dessoti se comprometeu de enviar uma equipe ao Polo do Pantanal, bem como Jequiá para verificar as condições dos locais e, posteriormente, providenciar uma rede de abastecimento. Essa é uma demanda antigas daqueles moradores e fico muito feliz que a secretária tenha se sensibilizado com a situação e ter se disposta a ajudar. Estarei acompanhando a visita dos técnicos do Depasa na próxima semana em Xapuri para tentar ajudar da melhor maneira possível tanto o Depasa, quanto a comunidade”, disse o deputado.

Outra pauta debatida na reunião foi a construção da subestação no bairro Sibéria, também em Xapuri. de acordo com o parlamentar, os materiais e insumos necessários à realização das obras já foram comprados e a execução do serviço deve se iniciar tão logo a água do rio baixar.

“Recebi ainda a grata notícia de que a subestação no bairro Sibéria vai sair nos próximos dias. O material já está comprado. O único empecilho no momento é a cheia do rio, mas tão logo as águas baixem as obras serão iniciadas”, finalizou. (Assessoria)

