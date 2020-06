O deputado Antônio Pedro (DEM) reuniu-se com o diretor -presidente do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa), Sebastião Fonseca e o diretor do Depasa de Xapuri. Na oportunidade, o parlamentar pediu ao secretário do Estado a ampliação da distribuição de água no município.

De acordo com o democrata, no Polo Jiquiá e redondezas o abastecimento de água é zero, o que tem gerado reclamações da comunidade.

“Peço que o diretor do Depasa que olhe com carinho para os moradores do Jiquiá e suas proximidades. Aquela comunidade já não aguenta mais essa falta de desabastecimento. Nem poço artesiano tem como cavar lá porque a água é de péssima qualidade. Faça um esforço diretor, e coloque água naquela região”, complementou.

