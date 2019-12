O deputado estadual Anronio Pedro (DEM) pontuou sobre a destinação dos valores que correspondem as suas emendas parlamentares. Segundo ele, R$ 25 mil foram direcionados para a Secretaria de Saúde do Estado a fim de que seja adquiro ar-condicionado para o Hospital de Brasileia. A Unidade Mista de Saúde do município de Assis Brasil também receberá R$ 25 mil com a mesma finalidade.

Antonio Pedro frisa que outros valores também foram destinados para a Secretaria de Saúde do Estado. “Destinei ainda a quantia de R$ 160 mil para a compra de colchões hospitalares, ar-condicionado e computadores para o Hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri. Além disso, R$ 50 mil em apoio as ações da Fundação Pio XII, mais especificamente, o Hospital do Amor, em Rio Branco”, disse.

O democrata destinou ainda R$ 40 mil para a Polícia Militar do Acre a fim de que seja construído um muro ao redor do Quartel em Xapuri.

Para a Secretaria de Educação, núcleo Xapuri, Antonio Pedro destinou a quantia de R$ 50 mil para a aquisição de bicicletas para alunos que moram em locais de difícil acesso. “Além disso, foram empenhados ainda esse mesmo valor para a compra de equipamentos de informática também para o núcleo de Xapuri”.

Por fim, foi destinado ao Deracre o valor de R$ 100 mil em emendas parlamentares para a recuperação de ramais no município de Xapuri, quais sejam: Vai Quem Quer, Maloca, São José e São Miguel.

“Vamos continuar perto da população, ouvindo as demandas, debatendo no plenário da Casa. Estaremos mais presentes nos municípios acreanos para verificar de perto a real necessidade de nosso povo. Enquanto representante do povo temos que legislar em favor dos menos favorecidos. Fico feliz em contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado. Tenho certeza que esses investimentos serão de grande ajuda para esses locais”, finalizou.

