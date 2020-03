O deputado estadual Antônio Pedro (DEM) recebeu na sexta-feira, 28, em Xapuri, a deputada federal Vanda Milani (SD). Na oportunidade, a parlamentar fez uma prestação de contas junto a população referente as emendas que destinou ao município.

“Agradeço a deputada Vanda Milani por ter tido a sensibilidade de destinar emendas ao município de Xapuri. Esses valores irão, sem dúvidas, melhorar a qualidade de vida do nosso povo, em especial, dos que moram na zona rural, haja vista que parte dos recursos será destinada para a recuperação dos ramais”, disse Antônio Pedro frisar ainda a destinação de emendas para o Hospital de Xapuri.

“A deputada destinou ainda cerca de R$ 800 mil reais para o Hospital de Xapuri. Um valor de extrema importância e que vai trazer muitos ajustes na área da Saúde e, consequentemente, muitos benefícios para a população. Sabemos dos problemas que o hospital enfrenta, portanto, essas emendas são de grande valia”, disse.

O democrata reforçou ainda que seu mandato sempre estará à disposição da população. “Vamos continuar perto da população, ouvindo as demandas, debatendo no plenário da Casa. Estaremos mais presentes nos municípios acreanos para verificar de perto a real necessidade de nosso povo. Enquanto representante do povo temos que legislar em favor dos menos favorecidos. Fico feliz em contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado. Sei que a deputada Vanda Milani também pensa da mesma forma. Esses investimentos serão de grande ajuda para esses locais”, finalizou.

