Denúncia: Crianças de até 11 anos estariam sendo alvo de abusos sexuais em ramal de Sena Madureira

Um denúncia chegou à reportagem do ContilNet nesta semana dando conta de abuso sexual infantil contra crianças no Ramal do Toco Preto, no km 38 da BR-364, sentido Sena Madureira-Rio Branco.

A moradora do local preferiu não se identificar, por ‘medo de morrer’, mas disse que a situação tem preocupado muito as mães e pais que moram nas redondezas.

“Como mãe, me entristeço e me revolto profundamente. As autoridades precisam tomar alguma providência nesse sentido”, destacou.

De acordo com a denunciante, crianças de 11, 12 e 13 anos estão sendo alvo dos abusos. Entre elas, uma de 13 está grávida e o caso já está à disposição da Justiça.

“Já fizemos a denúncia desse caso, mas muitos outros estão acontecendo e nos revoltando. São muitas crianças sendo alvo dessa monstruosidade”, concluiu.

Nossa reportagem entrou em contato com o Ministério Público do Acre (MP-AC) para saber se o caso já chegou ao conhecimento do órgão. O promotor Luiz Henrique Rolim disse que o MP-AC entrará com uma investigação sobre os possíveis fatos.