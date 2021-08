Caminhão da Sepa sumido há quatro anos é encontrado pela polícia do Acre no Amazonas

Luciano Tavares

Um caminhão da Secretaria de Produção e Agronegócio do Estado do Acre foi encontrado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (13) em uma associação de produtores rurais no ramal Pirapora, no município de Boca do Acre, vizinho estado do Amazonas.

O veículo, de acordo com o secretário de Produção, Nenê Junqueira, estava fora do território acreano há pelo menos quatro anos.

O caminhão fora cedido de forma irregular a associação do estado vizinho, lembrou Junqueira. “É irregular porque só podemos atender produtores dentro do estado”, diz o secretário ao lembrar que o veículo é de propriedade do Estado do Acre.

Nenê Junqueira informou que o veículo foi encontrado graças a um trabalho da Sepa que fez um levantamento patrimonial.

Nos últimos quatro meses, entre tratores, caminhões, máquinas pesadas e implementos agrícolas já foram encontrados mais de 70 em situação parecida ou sem a cessão do Estado.

O caminhão foi levado à sede da secretaria para atender a demanda de produtores rurais locais.