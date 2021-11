De olho no governo, Petecão cumpre agenda em Santa Rosa do Purus e Marechal Thaumaturgo

Longe da COP-26 e da brisa fria do continente europeu, o senador Sérgio Petecão (PSD/AC), pré-candidato ao governo, cumpre agenda em Santa Rosa do Purus. Nesta quinta-feira (4), ele e a reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac) Rosana Cavalcante lançam o curso de tecnólogo em agropecuária no município.

“Isso é um sonho, gente. Estamos realizando o sonho de centenas de jovens”, disse Petecão.

Além da equipe de comunicação do senador, fazem parte da viagem o prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim (MDB) e o presidente do Avante no Acre, Solino Matos. De Santa Rosa do Purus, o grupo vai até Marechal Thaumaturgo.