André Rigue, da CNN, em São Paulo

Levantamento divulgado pelo Datafolha neste sábado (23) mostra que 79% dos brasileiros querem se imunizar contra o coronavírus, o que representa um crescimento de 6 pontos percentuais em relação à última pesquisa do instituto, realizada entre 8 e 10 de dezembro de 2020.

Já 17% disseram que não pretendem se vacinar e 4% não souberam responder. A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 21 de janeiro com 2030 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Duas vacinas receberam aprovação de uso emergência no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Coronavac, da chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo – a vacinação já começou com o imunizante. E a vacina de Oxford, em lote importado da Índia pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O lote foi liberado neste sábado (23) para ser distribuído aos estados pelo Ministério da Saúde.

Pandemia

O Datafolha também perguntou o que os brasileiros acham sobre o controle da pandemia. 62% dos entrevistados acreditam que a pandemia de coronavírus está fora de controle. Ainda segundo a pesquisa, para 33% dos brasileiros a pandemia está em parte controlada. 3% disseram estar totalmente controlada e 2% não souberam responder.

Medo de contaminação

O Datafolha também perguntou se os brasileiros têm medo de se contaminar pelo coronavírus. 44% responderam que têm muito medo, 33% responderam ter um pouco de medo. 16% disseram não ter medo e 7% afirmaram já terem pego o coronavírus.

