Dados do MS apontam que mais de 230 mil acreanos não completaram esquema vacinal

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que 230 mil acreanos ainda não retornaram para completar o esquema vacinal contra a covid-19, apesar da redução do intervalo de 21 dias para a dose da Pfizer e de 45 dias para antecipação da AstraZeneca. Segundo o MS, o número de pessoas com o prazo “vencido” chega a aproximadamente 120 mil.

Os dados mostram que dos 22 municípios acreanos, Rio Branco lidera a vacinação, com 432.405 doses aplicadas, seguido de Cruzeiro do Sul, com 104.863 doses aplicadas em segundo lugar e Sena Madureira com 42.109 doses.

Até o momento, mais de 300 mil pessoas já completaram o esquema vacinal contra covid-19 no Acre, ou seja, tomaram a segunda dose ou vacina de dose única.

De acordo com os números, foram aplicadas 538.915 primeiras doses, só que apenas 308.021 pessoas retornaram aos pontos de vacinação para completar o esquema vacinal.

