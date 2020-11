O pôr do sol desta quinta-feira, 26, teve um significado diferente para um grupo de 179 homens e mulheres. O momento ficará marcado em suas vidas como a concretização do tão esperado sonho, a posse no cargo efetivo de policial civil.

Durante solenidade em frente ao Palácio Rio Branco, o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, cumpriu mais uma de suas promessas e selou a última fase do concurso para o grupo. A posse dos novos policiais possibilitará a alocação de pessoal em todos os 22 municípios do Acre.

Na presença de autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, foram empossados 120 agentes de polícia civil, 20 delegados, 19 escrivães e 20 auxiliares de necropsia. Eles fizeram o juramento repetindo as palavras ditas pela agora delegada Marina Gonçalves. “Juro, na condição de policial civil, respeitar e aplicar a lei na luta contra a criminalidade, em prol da justiça, arriscando a própria vida, se necessário for, na defesa da sociedade e do cidadão, sem recuar, sem cair e sem temer”.

O governador Gladson Cameli destacou o compromisso firmado com toda a sociedade e, nesta ocasião, com os policiais civis. “Durante a campanha eleitoral de 2018, eu me comprometi com a nomeação de cada um. Esse é um compromisso que eu fiz também com a população do nosso estado: de apoiar e valorizar os profissionais de segurança, e compromisso é para sempre”, disse.

No mesmo sentido, Gladson afirmou que os profissionais também assumiram com a posse o compromisso de zelar pelo bem-estar e pela segurança da população. “Eu estou honrando o meu compromisso com vocês. Agora eu peço de coração que assumam a honra e o compromisso de ser um servidor do estado do Acre”, pediu.

O chefe do executivo ainda destacou o trabalho de todos os deputados estaduais que assumiram o compromisso de trabalhar pelo estado, afirmando que a nomeação só é possível graças ao gesto de fidelidade ao povo.

“Aqui, abaixo das escadaria do Palácio Rio Branco, às margens do rio Acre, digo a vocês: o inverno não falha em se tornar primavera e o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã”, disse o delegado Railson Ferreira da Silva, que representou todos os empossados. Ele agradeceu ao governador, destacando que, assim como os demais, fazia parte do cadastro de reserva e que as promessas feitas foram cumpridas por meio da nomeação e posse.

Representando o delegado-geral de Polícia Civil, o delegado-geral adjunto, Alex de Souza Cavalcante, destacou que este foi um momento de realização e desafios para os empossados, de alegria, satisfação e orgulho para os familiares, mas sobretudo de esperança para a sociedade. “Uma sociedade que anseia por segurança pública e que, a partir de hoje, passa a contar com o fortalecimento do aparato investigativo do Estado para a elucidação de crimes”, afirmou.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, frisou o compromisso firmado a partir da posse, principalmente com a sociedade. “Esse é o momento em que os senhores firmam o compromisso de defender o interesse da sociedade, principalmente em razão das condições em que irão operar e das circunstâncias que o serviço que os senhores prestam a sociedade é destinado”, disse.

O deputado federal Alan Rick ressaltou o trabalho realizado em Brasília e no estado para oferecer ao Governo e ao povo do Acre as condições para os devidos investimentos em segurança pública. Ele destacou os recursos de emenda de bancada no valor de R$ 40 milhões que hoje são uma realidade, com aquisição de viaturas, armamentos, coletes e munições.

Alan Rick disse ainda que é importante investir em capital humano, na capacitação e não somente em equipamentos, estrutura física, em prol do desafio de a cada dia proporcionar humanização no atendimento.

Dirigindo-se aos empossados, o vice-governador, Major Rocha, afirmou que pesa sobre os ombros dos agora policias civis uma responsabilidade muito grande, diante de um momento em que a sociedade anseia por segurança. “A sociedade acreana conta com os senhores para ajudar no combate à criminalidade para fazer com que possamos ter, no futuro não muito distante, dias de paz”, disse.

Novo Ciclo

Empossado no cargo de agente de polícia, o rondoniense de Porto Velho, Marcos Ferronato, afirmou que este é um momento de vitória, que marca o fim de uma etapa e o começo de outra. “Toda a luta de estudar para o concurso, de superar as fases, e agora a posse encerra esse ciclo e inicia um novo ciclo que é a responsabilidade de ser um servidor público e desempenhar o papel de servir o público da melhor maneira possível”, disse.

Fortalecimento

Durante a solenidade a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública também apresentou 36 veículos de um total de 75. Com investimento total no valor de R$ 3.540.000,00, sendo R$ 708.000,00 com recursos próprios e 2.832.000,00 por meio de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e Combate à Criminalidade.

O secretário Paulo Cézar Santos explicou que 60 veículos serão entregues até o próximo dia 10 e os outros 15 na primeira quinzena de dezembro. “As viaturas atenderão a área de investigação da Polícia Civil e inteligência dos Núcleos Integrados de Segurança Pública do interior, a inteligência da Polícia Militar e ao Instituto Socioeducativo”, afirmou.

Ele ainda destacou que esta é a maior entrega de viaturas descaracterizadas já realizada em uma única oportunidade e reúne não somente recursos da União, mas também de economias locais, por meio de recursos administrados no sentido de fazer investimentos que são importantes para a sociedade.

