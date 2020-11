Por causa do segundo turno das eleições, que devem ocorrer neste domingo (29), o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) antecipa visitas no Complexo Penitenciário de Rio Branco para este sábado (28). A visita no presídio ocorre normalmente aos domingos.

A chefe do Departamento de Reintegração Social do Iapen, Liliane Moura, informou que a mudança ocorre devido um pedido dos familiares para que não corressem o risco de perder o horário de visita por causa da votação.

“Desde o primeiro turno, alguns familiares tinham solicitado devido à grande movimentação que tem na cidade. Têm pessoas que vêm do interior, zona rural e ficaram apreensivas de chegarem atrasadas e perderem o horário. E, a gente resolveu antecipar. Antecipamos no primeiro turno e agora novamente”, disse. __________________

As visitas ocorrem no período de 8h às 11h, pela manhã. À tarde, o horário é de 13h às 16h. “Só muda no complexo, porque no feminino já é dia de sábado”, acrescentou.