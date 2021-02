O Conselho Regional de Medicina (CRM) do Acre fez um balanço e observou que desde o início da pandemia da Covid-19, foram registradas pelo menos oito tentativas de usar essa crise de saúde para flexibilizar o Revalida no Acre.

Entre os pedidos estão dois feitos pelo governo do Estado do Acre e um da prefeitura de Cruzeiro do Sul para contratação de médicos sem a devida revalidação do diploma, e os demais pedidos foram individuas de pessoas formadas em faculdades estrangeiras.

Os últimos três pedidos negados pela Justiça do Acre foram em dezembro do ano passado. Na época, os profissionais com diplomas de faculdades estrangeiras pleiteavam a dispensa da revalidação para se registrarem no CRM-AC. As ações foram julgadas pela 1ª e 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Justiça Federal do Acre.

Comentários