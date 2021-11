Criminosos usam nome de assessora da Prefeitura de Rio Branco para pedir dinheiro no WhatsApp

A jornalista e assessora de imprensa da Prefeitura de Rio Branco, Melissa Jares, teve seu nome e foto usados por bandidos para aplicar golpes.

Os criminosos entraram em contato com o pai de Melissa para pedir dinheiro em nome da filha.

Nas mensagens trocadas, eles afirmam que a jornalista estaria com o número provisório após um problema no telefone.

“Meu celular caiu no chão e trincou o vidro. Daí, eu deixei na assistência técnica e vou pegar só amanhã. Estou com esse número provisório, qualquer coisa me chama aqui”, diz um trecho.

Nossa reportagem entrou em contato com Jares, que confirmou a situação. “Eles estão pedindo dinheiro em meu nome”, afirmou.

O número usado pelos criminosos é (68) 99963-2518.