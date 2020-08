Trabalhador rural foi morto sem nenhum motivo aparente, quando ele ainda estava deitado em uma rede. Fábio Júnior foi alvejado com pelo menos um tiro na cabeça e morreu no local.

Com assessoria

Duas equipes, de policiais civis e militares, com a participação do delegado Bruno Coelho Oliveira, fazem buscas na região do seringal Nazaré, no município de Xapuri, na tentativa de prender o acusado de um crime brutal: o assassinato a sangue frio do produtor rural Fábio Júnior Flores de Andrade, de 36 anos de idade.

__________________

O crime aconteceu na colocação União, por volta das 7 horas da manhã desta quarta-feira, 5.

__________________

De acordo com informações prestadas à polícia pela esposa da vítima, o trabalhador foi morto sem nenhum motivo aparente, quando ele ainda estava deitado em uma rede. Fábio Júnior foi alvejado com pelo menos um tiro na cabeça e morreu no local.

De acordo com as informações que chegaram até a polícia, na noite anterior – terça-feira, 4 de agosto – o suspeito atirou em uma mulher cuja identidade não foi divulgada. O fato foi confirmado pela esposa da vítima, que compareceu à Delegacia de Xapuri para registrar um boletim de ocorrência.

O tiro atingiu a mulher sem maior gravidade, tendo, porém, a bala ficado alojada superficialmente na região das costelas. A polícia vai investigar se os crimes estão relacionados ou se são fatos isolados. Tanto a mulher baleada na véspera quanto a esposa de Fábio Júnior disseram não conhecer o acusado.

O corpo do trabalhador rural foi resgatado na tarde de ontem quarta-feira por uma guarnição do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros, sediado em Xapuri. O local é de difícil acesso, tendo uma parte do caminho sido feita a pé, de acordo com a comandante da unidade, a tenente Marcela Sopchaki.

Até o fechamento desta matéria, por volta das 20h30 desta quarta-feira, 5, as equipes deslocadas para capturar o acusado ainda não haviam retornado.

____________________

Em razão da distância, o sinal de rádio foi perdido e não havia qualquer informação a respeito do andamento da operação. O clima na região é tenso em virtude da notória periculosidade do suspeito.

____________________

Outras informações a qualquer momento (oaltoacre.com).

Comentários