Crime brutal é registrado no bairro da Praia e choca população de Tarauacá

José Alessandro de Araújo Brasil, de 22 anos, foi morto a tiros e golpes de faca na noite desta quarta-feira, 4. O crime aconteceu na rua Simão Leite Damasceno, no bairro Senador Pompeu, mais conhecido como bairro da Praia, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

De acordo com informações da polícia, José Alessandro estava na casa da namorada quando um conhecido chegou na frente da residência e chamou a vítima. Quando José saiu da casa, foi surpreendido por dois homens, um deles, em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros contra a vítima. Não satisfeitos, os criminosos ainda desferiram vários golpes de faca no corpo de José. Após a ação, os autores do crime fugiram do local correndo.

A ambulância do SAMU foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por José que já se encontrava morto.

Policiais Militares do 7° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) no município para os exames cadavéricos.

A polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facções que vêm ocorrendo no município. O caso será investigado pela Polícia Civil.

“A gente foi no local e estamos esperando o laudo cadavérico que está sendo elaborado ainda, mas a causa da morte, possivelmente foi mais por lesões de arma branca do que arma de fogo. A gente já tem um suspeito identificado e estamos em buscas”, disse o delegado.