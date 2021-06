CREAS realiza palestras pelo Dia de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa

A Prefeitura através do Creas de Epitaciolândia, realizou nesta terça dia 22 uma palestra no Centro de referência do Idoso (CRIE) para abordar sobre Dia de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, o evento contou a presença da Secretária de Assistência Social Eliad Maria, das Assistentes Sociais do Creas, Renata e Liliane e da Coordenadora do Abrigo de Idosos na cidade vizinha Cobija Pando Bolívia Sra. Ingrid Schrakman Camargo.

Na palestra que encerrou a programação iniciada no dia 15 de junho, Dia de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, além de abordar o tema, explicou como as pessoas devem agir em caso de comprovação de violência e onde denunciar, neste caso a pessoa deverá usa o canal do Governo Federal disk 100 ou delegacias por exemplo. O dia 15 de junho marca o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção a Violência contra a Pessoa Idosa. O objetivo da data é criar uma consciência mundial, social e política da existência da violência contra esse público e, simultaneamente, disseminar a ideia de não aceitar a violência como algo normal. Em Fernandópolis, o CREAS – Centro de Referência Especializado em Assistência Social promove, entre os meses de junho e julho, palestrasde conscientização sobre o tema.