O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do Acre publicou nesta segunda-feira (3) edital convocando candidatos aprovados no concurso da instituição.

Estão sendo convocados aprovados para assistente administrativo e analista contador para os municípios de Rio Branco e Epitaciolândia.

O CREA possui unidades em cada Estado do Brasil que constituem a incorporação regional do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Trata-se do maior Conselho de Fiscalização do exercício profissional da América Latina e possivelmente um dos maiores do mundo.

Entrega dos documentos em até 30 dias a contar da publicação do edital.

