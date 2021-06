Covid-19: Pfizer entrega 2,4 milhões de doses de vacina nesta semana

Doses chegam hoje, amanhã e na quinta-feira

A Pfizer, em parceria com a BioNTech, informou nesta terça-feira (29) que prevê entregar 2,4 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, nesta semana.

Segundo o consórcio, hoje devem ser entregues 528,8 mil doses. Para amanhã (30) e quinta-feira (1°), está previsto o envio de 936 mil doses, em cada dia.

Todas as remessas virão por via aérea, em voos com itinerário definido para aterrissar no Aeroporto de Viracopos, na cidade de Campinas, em São Paulo.

Conforme as farmacêuticas, com essa nova remessa, a entrega de doses alcançará 15,4 milhões ao longo deste ano. No total, o governo adquiriu do consórcio Pfizer/BioNTech 200 milhões de doses, sendo 100 milhões com acordo de julho e setembro e outras 100 milhões entre outubro e dezembro.