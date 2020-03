A doação foi feita pela Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Rio Branco (Vepma). Um representante do projeto deve solicitar o saque dos valores com um alvará judicial e precisa prestar contas, apresentando notas fiscais e outros comprovantes.

Com a pandemia de Covid-19 que o mundo enfrenta, luvas, aventais e máscaras se tornaram itens escassos na saúde pública. Para amenizar o problema no Acre, os alunos do curso de medicina da Ufac confeccionam os EPIs para abastecer os profissionais.

A máscara é do tipo escudo facial. Por isso, os alunos se reuniram para produzir o material com produtos achados em papelarias e de baixo custo, como cartolinas. A iniciativa foi do Lucas Reis, que em conversa com um colega médico identificou a falta desses equipamentos.