Correspondente Médico: Americano desenvolve superanticorpos contra o coronavírus

Pesquisadores descobriram que um norte-americano tem “superanticorpos” contra o coronavírus.

Com isso, ele é imune à doença. O caso foi identificado em um funcionário de uma universidade nos Estados Unidos, que foi convidado para ser voluntário em um estudo científico. Foi aí que ele confirmou essa imunidade potente contra as variantes do vírus.

Na edição desta quinta-feira (18) do quadro Correspondente Médico, do Novo Dia, o neurocirurgião Fernando Gomes explicou como os superanticorpos atuam no organismo. O médico destacou que vacinas geram anticorpos.

“Esse caso mostra que existe uma variação biológica e um caminho para nós controlarmos essa pandemia, que é a vacinação. Isso porque todo mundo tem que ter anticorpos e uma defesa imunológica para conseguir combater o coronavírus”, disse o médico.

“Estudos mostram também que alterações em receptores de células imunológicas propiciam a pessoa a ter uma evolução desfavorável em relação ao coronavírus. Então, provavelmente, essa resposta que nós vemos, como a questão do sedentarismo, obesidade e outros fatores de risco [não ditam se a doença será grave]. Existe um componente genético que reflete na forma em que o sistema imunológico é constituído e, na forma, a pessoa estaria mais apta ou não para combater naturalmente a doença.”