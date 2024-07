Corregedoria-Geral da Justiça cria robô para otimização do tempo de equipe que atua no serviço de inconsistência de dados no DataJud

Pretendendo evitar tarefas repetitivas e erros, a inciativa do órgão correcional de criar um robô para agilizar nos serviços de procura de inconsistência no DataJud tem surtido efeito positivo

A Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Acre tem criado ferramentas para auxiliar servidores na execução de atividades que exigem mão de obra manual. Pretendendo evitar tarefas repetitivas e erros, a inciativa do órgão correcional de criar um robô para agilizar nos serviços de procura de inconsistência no DataJud, sistema base de dados do Poder Judiciário, tem surtido efeito positivo contribuindo para a eficiência e agilidade dos processos internos, além de proporcionar uma melhor experiência para os usuários do sistema.

Servidor da Coger, Jessé Drumond, a ferramenta vem colaborar com o trabalho de saneamento realizado pela equipe de servidores do TJAC, a qual vem trabalhando na correção de inconsistências dos processos no DataJud.

“Com o auxílio do robô, o trabalho para saneamento é reduzido em aproximadamente 60%, o que é de grande valia, tendo vista o prazo final para saneamento que é dia 31 de julho próximo”, disse o servidor da Coger e idealizador da ferramenta, Jessé Drumond.

Ele explica que a equipe da Coger percebeu a dificuldade para essa tarefa e foi discutida a criação do robô para auxílio dessa equipe, o que teve o feito esperado.

“Com mais de 40 mil registros para verificar, a ferramenta conseguiu encontrar, em menos de uma semana, aproximadamente 13.400 CPFs de partes frente a quase 25 mil pesquisas realizadas, o que irá otimizar o tempo da equipe”, explicou.

Nesse primeiro momento, as inconsistências levantadas pelo robô foram em processos judiciais envolvendo CPF das partes, no entanto a equipe de servidores continua trabalhando no saneamento das informações para o DataJud em diversos aspectos: dados de partes, movimentos, classes e assuntos processuais.

No 1º grau de jurisdição, somente dados com inconsistências envolvendo CPF foram detectados 40 mil, no 2º grau foram 5.600 e nas turmas recursais, 1.900.

O corregedor-geral da Justiça, desembargador Samoel Evangelista, ressaltou que a iniciativa contribuiu para a eficiência e agilidade dos processos e trouxe benefícios claros.

“A automação proporcionada pelo robô permitiu uma execução mais rápida, precisa e eficiente das tarefas, demonstrando como a tecnologia pode otimizar processos e melhorar a qualidade do trabalho realizado. É bom ver como a tecnologia, quando bem implementada, pode trazer tantos benefícios para as organizações e seus servidores, pois todos ganham com essa agilidade”, ressaltou.

Fonte: Tribunal de Justiça – AC