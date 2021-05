Corpo encontrado em cova rasa na Capital é de freteiro que estava desaparecido no Acre

O motorista de caminhão Francisco Alves Maia, 56 anos, que estava desaparecido desde as 15h de segunda-feira (24), foi encontrado morto dentro de uma cova rasa, na manhã desta sexta-feira (28). O trabalhador tinha desaparecido após receber uma ligação e ser chamado para fazer um frete no Loteamento Praia do Amapá, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da família, Francisco estava em casa quando recebeu uma ligação de uma pessoa que queria fazer uma mudança e, por volta as 15h, dirigiu o veículo até o Loteamento Praia do Amapá, e desde então não foi mais visto pela família.