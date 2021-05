Brasileia será contemplada com projetos inovadores pela Rede Urban95

Leila Ferreira/SECOM

A Prefeita Fernanda Hassem participou nesta quinta-feira, 27, de uma reunião através de vídeo conferência realizada pela Rede Urban95, que visa projetos inovadores para as cidades do Brasil e Brasiléia está entre as duas cidades da Região Norte que participa da Rede Urban95. Além da Prefeita, o Secretário de Assistência Social Djailson Américo e equipe também participaram da reunião, além da equipe que desenvolve o Programa “Criança Feliz” e representantes da Educação, Nevisson Tavares economista municipal, que vem acompanhando os projetos da Rede Urban95 e equipe da Comunicação também participaram da reunião.

A Prefeita Fernanda Hassem destacou a importância da Rede Urban95 para o desenvolvimento das cidades. “Estamos muito felizes com a Rede Urban, que busca sempre projetos inovadores para que as cidades possam se desenvolver em diversas áreas, o projeto Pé na Infância é um que visa inovações na cidade para crianças na primeira infância e possam se desenvolver em uma cidade mais alegre e dinâmica. Nós somos um dos dois municípios do Norte que participam da Urban95, e vamos desenvolver esse projeto com a educação com Criança Feliz, dentro da Assistência Social e em todo município, e já estamos inovando com uma nova cara na nossa Praça Hugo Poli que logo estará pronta com espaço voltado para as crianças, estamos otimistas em dá continuidade nesse projeto”, destacou.

O projeto Pé na Infância foi apresentado nesta quinta-feira, por Cláudia Vidigal, representante da Fundação Bernard Van Leer, líder da iniciativa global Urban95 no país.

O projeto é voltado para crianças e visa a utilização de espaços públicos e inovadores, para que as crianças possam ter um bom desenvolvimento. As intervenções Urban95 ajudam as cidades a promoverem mudanças de comportamento, com interações parentais positivas, hábitos saudáveis, aumentando o acesso e o uso dos serviços que as famílias precisam e reduzir o estresse nos cuidadores. As intervenções estão organizadas em quatro eixos estruturantes: Tomada de decisões com base em dados Espaço público verde, Mobilidade para famílias e serviços.