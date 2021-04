Com rondoniagora.com

O corpo do taxista Francisco Raimundo de Araújo, 55 anos, foi encontrado no final da manhã desta quarta-feira (28), no Ramal São Domingos, logo após a ponte sobre o rio Madeira, em Porto Velho.

De acordo com informações preliminares, o trabalhador desapareceu na noite desta terça-feira (27).

Amigos da vítima procuraram a Polícia, e ajudaram nas buscas para localizar Francisco. Ele foi encontrado morto às margens da estrada de chão. Marcas de perfuração de faca foram encontradas no corpo da vítima.

O carro do taxista, um veículo Chevrolet Cruze, que estava abandonado próximo do local onde o corpo de Raimundo foi encontrado, tinha manchas de sangue na parte de dentro e na porta.

Policiais da Delegacia de Homicídios estiveram no local, e já iniciaram as investigações.

