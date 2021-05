Corpo de mulher é encontrado boiando no Igarapé São Francisco, em Rio Branco

A dependente química Mara Roberta Souza de Brito, 29 anos, foi encontrada morta na tarde deste domingo, 30, dentro do Igarapé São Francisco, no Parque do São Francisco no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco (AC).

Segundo informações da Polícia, Mara foi encontrada por populares boiando nas águas do igarapé, a Polícia Militar foi acionada e ao chegarem ao local encontraram a mulher em estado de decomposição, amarrada em uma pedra de concreto tirada de alguma calçada, com marcas de agressões a golpes de ripa e várias perfurações de faca na região do peito.

A mulher foi reconhecida por uma amiga que presta serviço comunitário a dependentes químicos. A agente comunitária relatou a reportagem do ac24horas que a última vez que Mara foi vista foi na sexta-feira, 28, por volta das 10h. A mulher disse ainda, que desde sexta-feira, 28, pelo turno da noite até a manhã deste domingo procurou a vítima, mas não havia a encontrado.

A amiga informou ainda a Polícia que Mara teve seus pertences, um anel, uma pulseira e um cordão roubado.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o cadáver do igarapé São Francisco. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico. O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).