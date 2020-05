Um homem ainda não identificado pela polícia foi encontrado morto com marcas de tiros e o corpo em estado avançado de putrefação no final da tarde deste domingo (3) na rua Jessé Santiago, na entrada do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, repassadas a reportagem do ac24horas, o corpo foi encontrado por moradores da região que passavam pelo local e apresentava perfurações no peito ocasionada por disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do Perito criminal. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico e identificação.

Moradores não souberam informar sobre o crime, pois na área impera a lei do silêncio. O caso já está sendo investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

