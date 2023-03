Corinthians corre contra o tempo pra renovar com Bruno Méndez

Texto: Paulo Célio

O São Francisco não encontrou dificuldade para vencer a equipe do Vasco da Gama na abertura do Campeonato Acreano 2023. O jogo aconteceu na tarde e noite deste domingo (05) no Estádio Antônio Aquino Lopes o Florestão pelo placar de 4 x 1.

O primeiro tempo foi o suficiente para a equipe católica definir a sua primeira vitoria no estadual. Giovani marcou dois, Gabriel e Wanderson Jordão anotaram os gols restantes do São Francisco indo para o vestiário com uma certa tranquilidade, já que o placar estava consolidado e restava a segunda etapa só administrar o resultado.

Na segunda etapa, depois que o treinador Pedro Balu puxou a orelha dos seus comandados no vestiário, a equipe cruzmaltina voltou com uma determinação, que seria evitar tomar mais gols e tentar diminuir a diferença do placar.

Os atletas que entraram no intervalo mostraram um futebol diferente, e o Vasco bem que tentou reverter a situação, mas, a zaga da equipe católica estava atenta para as investidas da equipe vascaína. Aos 30 minutos depois de uma jogada que começou na esquerda do ataque do Vasco, a bola sobrou para Franklin que num belo chute, marcou para o Vasco diminuindo para 4 x 1.

A equipe do Vasco bem que continuou colocando uma pressão na defesa da equipe católica, mas, as finalizações não foram bem concretizadas. Placa final: São Francisco 4 x 1 Vasco da Gama.

Com a chuva atrapalhando, o público foi de apenas 186 pagantes, arrecadando apenas a cifra de R$ 1.900 reais nesta rodada dupla de abertura.

Comentários