Copa do Mundo tem primeiros confrontos das oitavas definidos

OGol

No primeiro dia de jogos da terceira rodada da Copa do Mundo, os grupos A e B foram encerreados, confirmando assim as equipes classificadas e os primeiros confrontos das oitavas de final. Além disso, quatro equipes se despediram do mundial com os jogos desta terça.

Nessa rodada, as partidas de um mesmo grupo acontecem de forma simultânea. No Grupo A, a Holanda enfrentou o já eliminado Catar e venceu com tranquilidade, mesmo que longe de mostrar o futebol esperado antes da Copa do Mundo. Os gols foram marcados por Gakpo e De Jong (saiba como foi).

A emoção desse grupo ficou por conta do outro duelo, em que Senegal, que precisava a todo custo da vitória venceu o Equador por 2 a 1. Os sul-americanos poderiam se classificar com o empate, mas não conseguiram segurar o resultado. Com isso, Senegal voltou a avançar para as oitavas pela primeira vez desde 2002 (saiba como foi).

Nos jogos seguintes, a Inglaterra foi confirmar a sua classificação em um jogo dominante contra País de Gales. No primeiro tempo, os ingleses foram pouco criativos diante da retranca adversária, mas na segunda etapa marcaram três vezes (e teve chances para mais). Rashford foi o grande destaque, com duas bolas na rede (saiba como foi).

Em um duelo direto pela segunda vaga, a seleção dos Estados Unidos precisou superar o Irã e conseguiu pelo placar mínimo, com gol de Pulisic no primeiro tempo. A segunda etapa foi de pura pressão do time asiático, que precisava do empate e quase conseguiu nos acréscimos. No final, a vaga ficou com os norte-americanos (saiba como foi).

As oitavas de final

Com as definições dos dois grupos, foram definidos os dois primeiros jogos das oitavas de final. Abrindo a fase, Holanda e Estados Unidos se enfrentam no próximo sábado, 13, às 12h (horário de Brasília). No dia seguinte, o domingo, 14, Inglaterra e Senegal jogarão às 16h.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários