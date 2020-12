A bandeira vermelha foi instituída por conta da necessidade de entrar em operação as usinas térmicas, que funcionam a base de combustível.

A conta de luz relativa ao mês de dezembro virá mais cara para o consumidor no Acre e em todo o país. Será cobrado um reajuste de quase 5% sobre o valor da sua fatura, mais uma cobrança de uma taxa extra no valor de R$ 6,243 por cada 100 quilowatts hora consumido, relativo à bandeira vermelha nível 2, É uma tentativa de frear o consumo que dispara durante o verão e para compensar o baixo nível dos reservatórios em razão da seca prolongada em diversas partes do país. Ainda servirá para compensar os gastos com o apagão do Amapá.

Desta forma, é hora da população assistida pelo Linhão que ligou o Acre à operação nacional do sistema sentir no bolso o preço da privatização do serviços de distribuição de energia elétrica. Por causa da pandemia, as tarifas dos serviços prestados pela empresa Energisa Acre ficaram congeladas por mais de seis meses. “O novo aumento em vigor chega em torno de 4,87% justamente no momento que a população perde o auxílio emergencial”, lamentou o sindicalista Marcelo Jucá, presidente do Sindicato dos Urbanitários do Acre.

Ele explicou que a Revisão Tarifária Extraordinária Contratual da Energisa Acre – Distribuidora de Energia S.A, a empresa pleiteava um reajuste de tensão média de 4,72%, enquanto de alta tensão das indústrias em torno de 5,55%. A Agência Nacional de Energia Elétrica(ANEEL) autorizou um reajuste de quase 5% nas tarifas da Energisa Acre, segundo o sindicalista, pesará na conta das famílias de baixa renda que não estão contemplas na Tarifa Social. “Em setembro tínhamos quase 140 mil famílias no Cadastro Único (CadÚnico), mas poucas foram contempladas com a Tarifa Social”, observou.

Quando o governo federal institui as bandeiras em 2017, a cobrança da taxa extra, era de apenas R$ 3,50 por cada 100 Quilowatt-hora (kWh) consumidos, mas a bandeira amarela caia para R$ 2 por cada 100 kWh consumidos.

Desde que as Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron) e a Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre) foram arrematadas pelo Grupo Energisa, num leilão da Bolsa de Valores de São Paulo, a aquisição das estatais rondoniense e acreana, permitiu que a empresa que tinha uma clientela estimada em 6,7 milhões, pulasse para 7,6 milhões no país, mas em contrapartida as reclamações duplicaram nos dois estados.

