Luciano Tavares

O pleito eleitoral que teve como vencedor na disputa pela prefeitura de Rio Branco o progressista Tião Bocalom sequer havia encerrado e já se ouvia pelos quatro cantos do Acre sobre uma possível candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD) ao governo do Estado.

Na opinião de parte das pessoas que circula no meio político, por ter ajudado Bocalom a vencer o pleito e pelas vitórias que alcançou no interior do Acre, Petecão está credenciado para disputar a cadeira do Palácio Rio Branco, porém o próprio senador pondera, diz que não pode “ser candidato de si mesmo” e inclui o atual governador Gladson Cameli no assunto.

Nesta segunda-feira (7) no Gazeta Entrevista, ao ser perguntado sobre o tema, Petecão tergiversou até dizer que precisa ouvir o chefe do Palácio, a quem Petecão ainda tem como aliado

“A gente tem que sentar com o nosso grupo político, sentar com o governador, eu não sei qual é o projeto do governador. Eu não tenho conversado com o Gladson, eu não sei o que o Gladson está pensando, mas eu hoje não sou o dono da decisão. Hoje nós fazemos parte de um grande grupo político. Seria prematuro da nossa parte fazer qualquer especulação nesse sentido. Nós temos que aguardar. Ninguém pode ser candidato de si mesmo.”

