Conmebol anuncia Brasil como sede da Copa América

Iara Oliveira e Rafaela Lara, da CNN

A Conmebol confirmou o Brasil como sede da Copa América nesta segunda-feira (31). O torneio deve começar no próximo dia 13 e terminar em 10 de julho. O país foi escolhido no lugar da Argentina e da Colômbia.

As datas de início e final do torneio já estão confirmadas, segundo a entidade máxima do futebol sul-americano. As sedes das partidas e a tabela deverão ser informadas pela Conmebol nas próximas horas, de acordo com a publicação da confederação nas redes sociais.

A Copa América foi cancelada na Colômbia por causa de protestos e, na Argentina, por causa da pandemia.

Mais cedo, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, havia se reunido com os organizadores do evento para avaliar a possibilidade de o Brasil sediar a Copa América no mês de junho – o que se confirmou poucas horas depois.

Nas redes sociais, a Conmebol agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) “assim como à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por abrir as portas do país ao que hoje em dia é o evento esportivo mais seguro do mundo.”

Neste domingo (30), a entidade confirmou o cancelamento da Copa América na Argentina e disse que estudava ofertas de outros países para a realização do evento.

O torneio programado para o período de 13 de junho a 10 de julho, adiado em um ano pela pandemia do novo coronavírus, deveria ter duas sedes pela primeira vez em seus 105 anos de história, dividindo partidas entre a Colômbia e a Argentina.