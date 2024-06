Congresso de três dias promete boas notícias!

O evento será realizado em mais de 500 idiomas em todo o mundo.

Poderia ser uma sessão de cinema e compras no shopping, um passeio à praia ou uma visita a parentes em outra cidade. Num fim de semana, não faltam opções para a família Vidal. No entanto, Kadiskley e Tainã seus dois filhos têm outros planos. Estão todos ansiosos à espera de um evento de três dias que reunirá milhares de pessoas em torno do mesmo objetivo — ouvir boas notícias emocionantes!

“Não é só mais uma reunião”, diz Kadiskley Vidal, da cidade de Epitaciolândia, AC. “Esse é um momento para estarmos unidos com nossa família e amigos, fazendo parte de algo que nos trará mais alegria e esperança. Também é uma ótima maneira de aproveitar o fim de semana aqui nesta cidade.”

Em um mundo bombardeado constantemente com más notícias por meio das redes sociais, da TV e do rádio, as Testemunhas de Jeová apresentarão seu congresso anual com o novo tema ‘Declare as Boas Novas!’, que iniciará no dia 28 de junho.

Milhões de pessoas assistirão ao evento, que será realizado em diversos locais ao redor do mundo, incluindo em Rio Branco, AC, no Gran Reserva e no Amazônia Hall. O programa, muito aguardado, trará encorajamento e consolo para o público.

O porta-voz das Testemunhas de Jeová, Esdras Costa, disse: “Esses eventos são o ponto alto do ano para milhares de pessoas que desejam ter uma experiência positiva em suas vidas. Ficamos felizes de aproveitar o programa em uma cidade hospitaleira e acolhedora. Estamos ansiosos para colaborar com os funcionários e autoridades de Rio Branco, que vai receber nosso congresso”.

O congresso ‘Declare as Boas Novas!’ apresentará vídeos baseados na Bíblia, palestras e entrevistas com temas como: