O primeiro final de semana de setembro na cidade de Brasiléia, no interior do Acre distante cerca de 240km da capital, foi marcado por duas tentativas de homicídios por arma branca (faca), onde foi registrado a entrada de dois homens no pronto-socorro do hospital de clínicas Raimundo Chaar.

Primeiro foi registrado em um bar localizado na Avenida Manoel Marinho Montes, Bairro Três Botequins quase em frente ao Banco do Brasil. Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar que foi acionada para a ocorrência.

Segundo foi apurado, J.P.L. de 30 anos, estava no local quando se iniciou uma confusão. Foi quando a vítima teria tentado ajudar separando pessoas envolvidas e sentiu que algum objeto cortante atingiu seu pescoço.

Ao cair no chão, foi atingido por mais três golpes nas costas desferido pelo autor identificado apenas pelo nome de ‘Samuel’, que pode ter usado uma arma branca (faca) sem motivos aparente. Após cometer o ato, o suspeito saiu do local tomando rumo ignorado.

A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU que o levou para o hospital. Uma guarnição do 5º Batalhão foi acionada no local e coletou informações sobre o acontecimento e está tentando localizar o agressor para ser conduzido à delegacia e se explicar o motivo para tentar outra pessoa.

Os médicos estavam analisando a possibilidade de o paciente ser transferido para a Capital ainda na madrugada, para realizar exames mais minuciosos devido uma perfuração na região no lado esquerdo da barriga. A vítima não corria risco de morte.

