Foi só anunciar que Léo de Brito (PT) seria o escolhido na recontagem dos votos pelo TRE/AC, que Tião Bocalom apareceu para requerer o direito.

Quem pensa que a vaga deixada por Manuel Marcos (Republicanos) em Brasília, após a cassação definitiva pelo Tribunal Superior Eleitoral, não iria causar disputa, enganou-se. Foi só anunciar que Léo de Brito (PT) seria o escolhido na recontagem dos votos pelo TRE/AC, que Tião Bocalom apareceu para requerer o direito.

Candidato em 2018 pelo PSL e atualmente no Progressistas, cogita-se que Bocalom não tem mais direito à vaga por ter deixado o partido de origem. Nesse sentido, os votos seriam do Partido e não do candidato. Mas, após o julgamento, Bocalom usou as redes sociais para dizer que está no páreo.

“Aos avexados do poder, segue minha carta de liberação do PSL”, escreveu Tião Bocalom deixando claro que saiu do PSL “pacificamente” e que a sigla “não vai se opor e nem reivindicar o possível mandato parlamentar federal”.

Cassados de fato

O TSE, por unanimidade, confirmou ontem à noite a condenação e a cassação dos mandatos do deputado federal Manoel Marcos e da deputada estadual Dra. Juliana. Bem que a defesa tentou todas as artimanhas possíveis, mas o ministro Fachin foi duro em seu voto de relator.

Anulados

Mais importante ainda, o Tribunal determinou anulação dos votos que ambos receberam para que a justiça eleitoral proceda a recontagem dos votos e nova declaração dos eleitos. Poderia ter vendido a tese defendida por Tião Bocalom, que deu início ao processo. Mas o ministro Fachin manteve os votos para o partido, segundo interpretação de ontem á noite.

Imediato

A decisão tem efeito imediato, não aguardando nem a publicação da sentença. Os dois já não são mais deputados. A Justiça eleitoral acreana vai divulgar nova convocação de eleitos. Essa recontagem é o cerne da questão: quem assume a vaga de deputado federal? Bocalom ganha a legenda, Léo de Brito consegue a legenda ou Railson Correia herda os votos?

Deputado

Se for convocado, Bocalom viverá um dilema. Pode ser, de acordo com a interpretação da decisão ou com a ação do TRE acreano que dê legenda para o PSL e não interessaria para o PSL acreano questionar a legitimidade dessa convocação, por Bocalom ter abandonado o partido.

Mexida

Essa decisão, seja qual for a definição do novo deputado, mexerá em toda a campanha para prefeito na capital. Socorro Neri ganhará um forte aliado na Assembleia Legislativa, com Pedro Longo, que abdicou de sua candidatura para apoiar a prefeita.

