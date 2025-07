Nota pública sobre suspensão de visitas no Complexo Penitenciário de Rio Branco

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa que as visitas deste domingo, 20, estão suspensas para os pavilhões B, P, PM, O, E e C do Complexo Penitenciário de Rio Branco, tendo em vista que, por conta da fuga que ocorreu na noite deste sábado, 19, os referidos pavilhões passarão por procedimento de segurança.

Marcos Frank Costa

Presidente do Iapen

