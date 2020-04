O preço do litro da gasolina na cotação oficial do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) caiu a R$4,71 no Acre, menor valor do ano até agora.

O óleo diesel está cotado a R$ 4,30 e o gás de cozinha a R$ 6,59 o quilo.

Os valores consta da tabela de preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de abril de 2020.

A tabela está publicada na edição desta segunda-feira (13) do Diário Oficial da União.